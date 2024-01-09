شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف برنامج لـ132 ألف متدرب.. حصيلة جهود "التدريب التقني" في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة، 6 آلاف برنامج ونشاط خلال عام 2023، استفاد منها ما يقارب 132 ألف متدرب ومتدربة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتضمنت البرامج والأنشطة مجالات متنوعة، منها الأنشطة التقنية والموهبة والابتكار، والأنشطة الرياضية والثقافية، والأنشطة الكشفية، وأنشطة المسؤولية المجتمعية والتطوعية.

المعارض والمسابقات الدولية

قال مدير عام الأنشطة المهندس عبدالله الدحيلان، إنه بالإضافة إلى تلك البرامج والأنشطة التي وصل عددها إلى ما يقارب 6000 برنامج، تم تنفيذ عدد من البرامج المركزية منها مسابقة ومعرض الإبتكارات، ومسابقة الروبوت التقني VXE، وهاكثون تقنية الأزياء، وبطولة الصالات لكرة القدم للبنات بالقصيم، وبطولة كرة القدم للبنين بالدمام، والمعسكر الكشفي الإعداد لموسم الحج 1444 هـ بالطائف، ومسابقة رسل الكشفي للتميز الكشفي بنجران، والدراسات التأسيسية والمتقدمة للشارة الخشبية بالرياض، ومسابقة الابتكار بالرياض، والاحتفال باليوم الوطني ويوم التأسيس بديوان المؤسسة.

وأضاف: شاركت المؤسسة في العديد من المعارض والمسابقات الدولية منها معرض ايتكس للاختراعات والابتكارات التقنية بماليزيا، ومعرض سنغافورة للاختراعات والابتكارات، ومسابقة المهارات العالمية الآسيوية بأبوظبي، والجامبور العالمي بكوريا الشمالية".

نشر ثقافة التطوع

أوضح أن المؤسسة نفذت عدد من المبادرات التقنية والمجتمعية منها تفعيل برنامج التطوع الخارجي بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتدشين أندية السعودية الخضراء في 150 منشأة تدريبية على مستوى المملكة، ومشروع رفع نسبة المتطوعين والمتطوعات، وكذلك إطلاق 8 أندية صيفية تقنية بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب واستفاد منها 1200 شاب وفتاة بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وأشار إلى أن المؤسسة حققت عدد من الجوائز العالمية والمحلية، منها 10 ميداليات في المعرض الدولي أيتكس للاختراعات والابتكارات منها 3 ذهبية و5 فضية و2 برونزية، و11 جائزة عالمية في معرض الاختراعات والابتكارات الدولي منها 5 ذهبية و6 فضية وميدالية برونزية، وميدالية التميز في مسابقة المهارات العالمية الآسيوية.

وأكد الدحيلان أن المؤسسة تسعى من خلال البرامج والأنشطة إلى تنمية مهارات وقدرات المتدربين والمتدربات، وتعزيز قدراتهم الإبداعية والمبتكرة، ونشر ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية.