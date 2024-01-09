شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. ترسية مشاريع صيانة ونظافة 725 مسجدا في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ترسية عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل 725 مسجداً وجامعاً في منطقة عسير، وصيانة ونظافة وتشغيل عدد من المباني الإدارية التابع لفرع الوزارة بالمنطقة بمبلغ إجمالي وقدره 57.363.450.16 ريال.

وشملت 275 مسجدا وجامعا في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، و200 مسجد وجامع في محافظات الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأحد رفيدة، و250 مسجدا وجامعا في محافظات محايل عسير ورجال ألمع والبرك وبارق والمجاردة، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي أعدتها الوزارة.

صيانة بيوت الله

تأتي المشروعات في إطار ما توليه القيادة الرشيدة ــ حفظها الله ــ من دعم سخي لبيوت الله والعناية بها عمارة وصيانة ونظافة، ومتابعة احتياجاتها والمحافظة على ممتلكاتها، إلى جانب العناية بالمواقيت التي يقصدها الحجاج والمعتمرين تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.