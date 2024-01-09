انت الان تتابع "بلينكن": يجب أن تتجنّب إسرائيلُ إلحاقَ الأذى بالمدنيين في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - شدّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تلّ أبيب، اليوم "الثلاثاء"؛ على أهمية أن تتجنّب إسرائيل إلحاق الأذى بمزيد من المدنيين الفلسطينيين في الحرب التي تخوضها ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر": "إن بلينكن جدّد دعم حقّ إسرائيل في منع تكرار الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر، وشدّد على أهمية تجنب إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين وحماية البنية التحتية المدنية في غزة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

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