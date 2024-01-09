حاخامات ينظّمون وقفة احتجاجية بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 5:32 مساءً

نظّم عددٌ من الحاخامات المعارضين للحرب الإسرائيلية في غزة، وقفةً احتجاجية داخل مبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم "الثلاثاء"، للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. وذكر المحتجّون، في بيان، أنهم داخل مجلس الأمن لتذكير الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن العالم كله ينادي بوقف إطلاق النار". وطالبوا "بايدن" بالتوقّف عن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد السلام.

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