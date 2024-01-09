شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات جديدة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.083 سلة غذائية في منطقتي سيبي وقلات بإقليم بلوشستان، ومنطقة متياري بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 14.581 فرداً من الفئات الأكثر ضعفاً والأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024م.

جراحة الأطفال

من ناحية أخرى، دشن المركز أمس المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والمسالك البولية والتجميل في مدينة واغادوغو عاصمة جمهورية بوركينافاسو، والمنفذ خلال الفترة من 8 وحتى 14 يناير 2024م.

وذلك بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى بوركينافاسو محمد بن عبدالعزيز الجهني، ومدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة البوركينية نينا كورساغا، ومدير عام مستشفى شارل دي غول لطب الأطفال برسيل كابوري ويدراوغو، بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وسيتم خلال الحملة تقديم خدمات الفحوصات والمعاينة وإجراء قرابة 100 عملية جراحية في تخصصات جراحة التجميل والمسالك البولية للأطفال.

مساعدة الدول الشقيقة

ونوَّه القائم بالأعمال بالإنابة محمد الجهني بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها مملكة العطاء من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم.

وأكد أن تلك الجهود تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة وتقديم مختلف أشكال العون الإنساني لهم.

وقدم الشكر للكادر الطبي المشارك في الحملة الذي هو محل الثقة والتقدير.

جراحة القلب المفتوح

وفي اليمن، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمنفذ خلال الفترة من 30 ديسمبر 2023م وحتى 6 يناير 2024م، بمشاركة 20 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 31 عملية قلب مفتوح و 7 عمليات قسطرة علاجية و 21 عملية قسطرة طبية تشخيصية تكللت جميعها بالنجاح التام .

مكافحة الأمراض الوبائية

كما قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 515 مستفيدا خلال الفترة من 20 وحتى 26 ديسمبر 2023م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 35 مريضًا، وعيادة الطوارئ 397 فردًا، وعيادة الباطنية 59 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 22 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 134 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، كما تم صرف الأدوية لـ 481 شخصاً، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 6 مستفيدين.