إقرار الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية، كما أقر المجلس سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.

رسائل سياسية

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس بيلاروسيا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تطورات غزة

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع إثر ذلك، المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، والتأكيد على أهمية تظافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.

توازن أسواق النفط

وجدّد مجلس الوزراء، حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط "أوبك" وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في (العاشر) من شهر ديسمبر عام (2016م).

الشأن المحلي

وبين وزير الإعلام أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة بإذن الله تعالى.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين المملكة وجمهورية موريشيوس.

- التباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- مذكرتا تفاهم مع إيطاليا وتشيلي للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- التباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات السياسات العامة.

- التوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

- التباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي.

- اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة وبولندا.

- التباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء.

- مذكرة تفاهم بين المملكة وأمانة مجلس التعاون الخليجي للتعاون في مجال التدريب والعمل التربوي.

- مذكرة تفاهم مع الهند في مجال تحلية مياه البحر.

- مذكرة تفاهم مع الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة.

- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية.

- الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.

- تجديد عضوية المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور عبدالله بن خالد المسفر، بصفتهما عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام، في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك من تاريخه إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لأحكام تنظيمها.

- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك ـ سابقاً ـ ، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة.

الترقيات

ــ ترقية خالد بن ناصر بن تريكي إلى وظيفة (نائب الأمين العام) بالمرتبة (15) بدارة الملك عبدالعزيز.

ــ ترقية عادل بن محمد الخثلان إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (14) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية نوره بنت عبدالله المردسي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية نواف بن نايف بن تويلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية منيف بن هابس الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ــ ترقية الدكتور/ أحمد بن عبداللَّه الفريح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة التعليم.

ــ ترقية صالح بن عبداللَّه بن علي الغدير إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.