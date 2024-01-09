الأحد المقبل.. العمل بسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد

واشتملت لائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة وسلم الرواتب على عدد من جوانب التطوير، منها تطوير الجدارات الفنية، وبناء المسارات الوظيفية، ووضع مسارات سريعة للتدرج مبنية على الأداء والتميز، ومراجعة مستوى الرواتب والمزايا المالية، وإعداد مسارات تدريبية تتناسب مع متطلبات العمل في السلك الدبلوماسي، وبناء الكفاءات الدبلوماسية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
وستسهم اللائحة عبر أساليب التطوير التي احتوتها في تمكين الكفاءات من أبناء دوت الخليج في وظائف السلك الدبلوماسي، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة من خلال إقرار العديد من المزايا والمكافآت، بما يتواكب مع التطورات الحالية لأعمال وظائف السلك الدبلوماسي على المستوى العالمي.
يذكر أن العمل بلائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة وسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 / 01 / 2024.
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