"خالد بن سطام" يزور رجل أمن أصيب خلال تأدية مهام عمله بـ"أمواه عسير"

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محمد بن مسعود - الدمام - اطمأن ‏الأمير ‫خالد بن سطام، نائب أمير منطقة عسير، على صحة رجل أمن، تعرَّض لإصابة أثناء تأدية مهام عمله في محافظة الأمواه؛ ما استدعى نقله إلى مستشفى عسير المركزي، وجرى تنويمه، ولا تزال الرعاية الطبية تُقدّم له.

وتفصيلاً، استمع الأمير خالد إلى وصف عن حالة رجل الأمن المصاب، والخدمة الطبية المقدمة له، مثمنًا الجهود الأمنية التي أسفرت عن القبض على الجاني بمتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال أمير عسير.

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