"القاضي" يحتفل بزواج نجله "محمد" في صامطة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أحمد بن عيسى القاضي بزواج نجله محمد من كريمة علي عبدالله القاضي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة صامطة بحضور جمع غفير من الزملاء والأصدقاء والأهل.

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