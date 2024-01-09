"الجنائية الدولية" تحقق في جرائم محتملة بحق صحافيين قتلتهم إسرائيل في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 6:41 مساءً

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الثلاثاء)، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحافيين في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة حيث قُتل عشرات الصحافيين. وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، تحدّثت فيها عن جرائم حرب على خلفية مقتل صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية للنزاع. وكانت المنظمة غير الحكومية قد أعلنت أمس، أن مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة، أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحافيين.

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