بناء أبراج في المشاعر المقدسة للاستغناء عن الخيام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشيد المملكة أبراجا في المشاعر المقدسة للاستغناء عن الخيام، فيما سيتم تجربتها في حج 1445.

جاء ذلك مع بدء جلسات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «الطريق إلى النسك» في مدينة جدة .

وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن هنالك مؤسسات عائلية تعمل في خدمة الحجاج، مفيدا أن بعض تلك المؤسسات تطورت إلى شركات وازداد عددها من 6 شركات إلى 20 شركة ذات قدرات عالية لخدمة الحجيج، وذلك لخدمتها أعدادا هائلة من الحجيج كل عام، مع تواجد منافسة شريفة بينهم، حيث أصبح هنالك انخفاض في أسعار الخدمات المقدمة وتطور ملحوظ في الجودة المقدمة للحجيج وتنافس سليم بين هذه الشركات.

وأضاف «تم الحجز عبر تطبيق «نسك» للحج من قبل حجاج 67 دولة في العام الماضي، والوزارة تسعى إلى تطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن وذلك عبر توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الحاج في تطبيق «نسك» من التأشيرات إلى حجز الحج والعمرة والعربات الكهربائية وتوفير المعلومات التوعوية.

وأفاد وزير الحج والعمرة أن المملكة تطمح والوزارة تضع الخطط لزيادة أعداد الحجاج سنويا ولكن صحة وسلامة الحجيج لها الأولوية وتقع في نصب عين الوزارة .

أبراج المشاعر المقدسة

من جانبه بين أمين العاصمة المقدسة مساعد الداوود أن هنالك أبراجا تبنى في المشاعر المقدسة للاستغناء عن الخيام وستكون تجربتها في حج عام 1445هـ، مؤكدا اهتمام أمانة العاصمة المقدسة بصحة الحجيج عبر رش 160 ألف خيمة و90 ألف دورة مياه بالمبيدات مع نهاية كل موسم حج حتى بداية موسم الحج الذي يليه.

وفي تعليق عن صور اللحظات الإنسانية من رجال الأمن مع الحجاج التي يلتقطها الناس أبان مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أن العمل الإنساني جزء من ثقافة الشعب السعودي مع مراعاة أن يكون هنالك جزء إنساني في جميع الخدمات المقدمة للحاج، حيث يمثل الشاب السعودي الأصيل المملكة خير تمثيل بخدمته قاصدي البيت الحرام.

بدوره أشار نائب وزير الخارجية المهندس عبدالكريم الخريجي إلى أن هنالك زيادة في عامل التقنية من خلال تقنين العامل البشري وبالتالي تقنين الفساد والأخذ بالتحديات بعين الاعتبار والعمل على معالجتها.

تفويج الحجاج

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج أن الهيئة كونت لجنة إشرافية بهدف رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة لتفويج الحجاج من سكنهم وأماكن إيوائهم إلى المطارات بيسر وسهولة وبتنظيم مميز يحرص على عدم تكدس الحجاج في المطارات ولضمان نقل حقائب الحجاج من سكنهم إلى المطارات بأمان.

و أشار إلى أنه تم شحن أكثر من مليون عبوة مياه زمزم إلى دول حجيج العام السابق، كما وجه رسالة إلى وكالات ووكلاء الحجاج في مختلف دول العالم أنه يتمنى منهم التنسيق المسبق لجدولة رحلات الحجاج والعمل على اختيار طائرات وناقلات مناسبة تستوفي شروط السلامة لضمان وصول الحاج وعودته إلى وطنه بأمن وسلام.

أبرز ما جاء في الجلسة الافتتاحية