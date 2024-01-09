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ولي العهد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء كندا

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واس - العلا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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