شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء كندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.