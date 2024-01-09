شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. أكثر من 5 ملايين مصلٍ وزائر للمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الثالث من شهر جمادى الأخرة 5،513،921 مصليًا وزائرًا، لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الاسبوع الماضي، أن 563،041 زائرًا تشرفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما-.

كما أدى 120،904 زائرين وكذلك 99،400 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.

كبار السن وذوو الإعاقة

وأفادت الهيئة بأن 13،262 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 129،944 زائرًا من جنسيات مختلفة.

فيما استفاد 10،902 شخص من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 2،961 مستفيدًا، وقدم 102،101 إهداء منوع للزائرين والزائرات.

إضافة إلى 11،189 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

خدمات الإرشاد المكاني

وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني ل 82،729 مستفيدًا، في حين قُدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 45،379 زائرًا.

كما قدمت أكثر من 126 ألف ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 134،429 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.