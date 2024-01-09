شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.