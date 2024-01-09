تأهل 96 طالبا لأولمبياد البرمجة والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن تأهل 96 طالبا وطالبة بعد اجتيازهم الاختبار التأهيلي للأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي «أذكى»، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالشراكة مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة». ويعد الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي مسابقة وطنية تنافسية للطلاب والطالبات من مختلف مناطق المملكة.

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