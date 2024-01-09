رحلة عمرة لأسر تراحم نجران

انطلقت ضمن برنامج العناية الأسرية التي تقدمها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة نجران حافلة من مقر اللجنة تضم عددا من أسر السجناء والمفرج عنهم لأداء مناسك العمرة في طريقها إلى مكة المكرمة.

وأوضح رئيس لجنة تراحم بنجران عبدالله الصقري، أن تقديم خدمة العمرة يأتي ضمن برامج وخدمات اللجنة التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها ليؤدوا مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، مشيدا بالدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمنطقة «تراحم» لخدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في ظل غياب عائلهم وتوسع احتياجاتهم.