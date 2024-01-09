رحلة عمرة لأسر تراحم نجران

وأوضح رئيس لجنة تراحم بنجران عبدالله الصقري، أن تقديم خدمة العمرة يأتي ضمن برامج وخدمات اللجنة التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها ليؤدوا مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، مشيدا بالدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمنطقة «تراحم» لخدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في ظل غياب عائلهم وتوسع احتياجاتهم.
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