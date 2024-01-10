شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. القبض على شخصين لترويجهما الإمفيتامين المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

#مكافحة_المخدرات تقبض على شخصين في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/e8oLR7VAxs — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 9, 2024

This is a Twitter Status تقبض على شخصين في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)