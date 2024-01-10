"المغيدي" يحتفل بزواجه في الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل محمد بن محيي المغيدي مساء البارحة بزواجه من ابنة معدي بن محمد آل معدي بإحدى قاعات الفرح بالرياض، وسط حضور عددٍ من الأحبة والأصدقاء.

"الخليج 365" تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة موفقة وسعيدة.

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