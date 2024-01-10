شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة قطرية بمنظومة العمل الكشفي السعودي في خدمة الحجاج والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية جاسم بن محمد الحردان، بجهود جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين، مشيرًا إلى التطور الذي تشهده معسكرات الخدمة العامة كل عام، في ظل الخدمات والتسهيلات التي تقدم من حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال زيارته إلى جناح جمعية الكشافة في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، في محافظة جدة، ويستمر حتى الحادي عشر من يناير الحاليّ.

تطور منظومة العمل الكشفي

وأعرب الحردان عن اعتزازه بما شاهد من تطور في منظومة العمل الكشفي السعودي لخدمة الحجاج والمعتمرين، والتي توجت بحزمة من الأنظمة الذكية التي تسهل على الحجاج والمعتمرين الوصول إلى مقار سكنهم ومخيماتهم وأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وكذلك إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى توفير أجود الخدمات التطوعية وأرقاها في أطهر بقاع الأرض، مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها الكشافة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية ومدن الحجاج.