شكرا لقرائتكم خبر عن بجناح يضم 102 جهة.. المملكة ضيف الشرف الماسي في معرض بغداد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة ممثلة بهيئة تنمية الصادرات السعودية في "معرض بغداد الدولي" بنسخته 47، بالشراكة مع مجلس الأعمال السعودي العراقي، بصفتها ضيف شرف وبرعاية ماسية، بجناح يضم 7 جهات حكومية و95 شركة سعودية متخصصة في قطاعات البناء والتشييد، والأغذية، والصحة، والتعبئة والتغليف، والنقل والخدمات اللوجستية، والتقنية.

وتستهدف المشاركة الترويج للسلع والخدمات الوطنية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الإقليمية الواعدة.

ويضم الجناح عددًا من الفعاليات والأنشطة الترويجية، أبرزها البيت السعودي الذي بُني بالكامل بمنتجات سعودية الصنع، والخيمة السعودية، ومنطقة التقنية السعودية التي تستعرض خدمات وابتكارات تقنية سعودية.

أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة

وتعد مشاركة المملكة في "معرض بغداد الدولي" بنسخته 47 امتدادًا للعلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وتأكيدًا للجهود التي تبذلها "الصادرات السعودية" وشركاؤها في سبيل تمكين ودعم المصنعين والمصدرين السعوديين من شتى القطاعات، لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم إلى السوق العراقي، كونه أحد أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة.

كذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، ما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها، وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.

بناء علاقات اقتصادية متينة

وتأتي إقامة المعرض انطلاقًا من رغبة العراق في تحقيق النهضة الشاملة في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكات وبناء علاقات اقتصادية متينة، وسيتاح للمشاركين الالتقاء بأكبر تجمع لصناع القرار والشركات ورجال الأعمال وهيئات تنمية التجارة والاتحادات والمنظمات المهنية، خاصة أن العراق مقبل على حملة كبيرة لإعادة الإعمار، رصدت لها كل الإمكانيات من الحكومة العراقية.

وسجلت صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى جمهورية العراق سجلت السنوات الخمس الماضية (2018 حتى الربع الثالث من عام 2023) ما قيمته 18.17 مليار ريال.

جاء فيها قطاع "مواد البناء" أعلى القطاعات المصدرة خلال الفترة بقيمة بلغت 5.53 مليار ريال سعودي، كما يُعد معرض بغداد الدولي من أكبر المعارض العراقية، فيشهد مشاركة وحضورًا متميزًا للدول والشركات الإقليمية والأجنبية من مختلف القطاعات.