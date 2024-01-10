شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على طريف والعرضيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من هطول أمطار متوسطة على محافظة العرضيات، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في السعودية لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.