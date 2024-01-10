السعودية | محافظ الأحساء يستقبل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه في المحافظة اليوم، معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وفي بداية اللقاء رحّب سموّه بمعالي المحافظ ومسؤولي الهيئة، واطلع على الجهود التي تقوم بها الهيئة في منفذي البطحاء وسلوى الحدوديين، ومطار الأحساء الدولي، وذلك في سبيل تقديم أفضل الخدمات للقادمين للمملكة والأحساء، إضافةً لتعزيز حركة التبادل التجاري، وما يقدمه فرع الهيئة بالمحافظة من خدمات زكوية وضريبية وجمركية مختلفة.

وهنأ سموّ محافظ الأحساء، معالي المحافظ على تحقيق الهيئة للمركز الأول كأعلى جهة حكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2023م، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تقديم خدمات الهيئة بجودة وكفاءة تنفيذًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في رفع مستوى الخدمات المقدمة جمركيًا وضريبيًا بما يدعم تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

من جانبه، أعرب المهندس أبانمي، عن شكره لسمو محافظ الأحساء على حرصه واهتمامه بتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة في المحافظة لتؤدي الدور المناط بها، مؤك دًا حرص الهيئة بجميع فروعها ومنافذها على تقديم كل ما يخدم المواطنين والمقيمين والزائرين في مختلف مناطق المملكة.