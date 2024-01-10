انت الان تتابع 8 فئات أكثر عُرضة للإصابة بهشاشة العظام يكشفها "صحي القصيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
10 يناير 2024, 6:05 صباحاً
أوضح تجمع القصيم الصحي، أن هناك أشخاصًا أكثرُ عرضة للإصابة بهشاشة العظام عن غيرهم.
وكشف التجمع أن هذه الفئات تتمثل في أصحاب التاريخ العائلي، والخمول البدني، والمدخنين، ومن يعانون من انخفاض مؤشر كتلة الجسم.
ولفت التجمع في إنفوجراف نشره اليوم إلى أن عدم تناول كميات كافية من الكالسيوم أو فيتامين د أو البروتين، من أبرز العوامل المسببة لهشاشة العظام، بالإضافة إلى التقدم في العمر، والاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية "مثل الكورتيكوستيرويدات، والأدوية المضادة للصرع"، وتغير مستوى الهرمونات مثل زيادة هرمون الغدة الدرقية، أو قلة هرمون الأستروجين لدى النساء، أو هرمون التستوستيرون لدى الرجال".
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