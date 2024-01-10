انت الان تتابع أسعار النفط تواصل مكاسبها بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 6:09 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتواصل صعودها في اليوم السابق، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي؛ لكن زيادةً أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدّت من المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، بما يعادل 0.4%، إلى 77.88 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:38 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا، أو 0.4%، إلى 72.53 دولارًا للبرميل. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية 5.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير، مقارنة مع تقديرات المحللين بزيادة قدرها 700 ألف برميل في استطلاع أجرته "رويترز".

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