حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يناير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 6:12 صباحاً

بدأ "حساب المواطن" إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملًا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وأوضح البرنامج عبر منصة "إكس" أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وجّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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