الأمن العام يحذّر من التعامل مع منصات "الفوركس" غير المرخصة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر الأمن العام من التعامل مع منصات "الفوركس" غير المرخصة، والتي تحمل مخاطر؛ كونها تُعَرض أموال المتعامل معها للضياع.

وحول آلية التعامل بشكل سليم مع تلك المنصات، دعا الأمن العام إلى التأكد من حصول الجهة التي يتم التعامل معها على التراخيص اللازمة.

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