انت الان تتابع تقاعدت بعد رحلة في التعليم دامت 33 عامًا.. حرم "أمير الجوف" تشكر "الشايع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت حرم أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن، شكرها إلى الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية، بمناسبة تقاعدها من العمل، بعد خدمة ومسيرة عطرة مليئة بالإنجازات والعطاء؛ داعية الله لها بالتوفيق والنجاح في الحياة المستقبلية.

وكان المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني، قد كرم الدكتورة جميلة الشايع على جهودها المبذولة والمميزة وإخلاصها وتفانيها أثناء عملها، وخدمتها التي دامت لأكثر من ٣٣ عامًا، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح والسداد.

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