شكرا لقرائتكم خبر عن شاملًا الدعم الإضافي.. حساب المواطن يعلن إيداع دعم شهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ صباح اليوم الأربعاء، إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملًا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في "⁧حساب المواطن⁩".

وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأربعاء .

تمديد حساب المواطن

وعدّ مجلس الوزراء، تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م)؛ بأنه يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

الدعم الإضافي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين، في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

التسجيل في حساب المواطن

وتستطيع التسجيل في برنامج حساب المواطن وفقًا لمجموعة من الخطوات البسيطة إلكترونيًا، وهي كالآتي: