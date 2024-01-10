انت الان تتابع "ساما" يطرح "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" للمرئيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 7:41 صباحاً

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" طرح مشروع "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف"؛ لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين؛ وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. ويستهدف هذا المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف؛ مما يساهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع. وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" على مدى (15) يومًا، لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.

كانت هذه تفاصيل خبر "ساما" يطرح "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" للمرئيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.