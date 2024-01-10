انت الان تتابع "الحصيني": الشتاء 91 يومًا والمربعانية تنتهي الأحد.. والشبط قد يكون أشد بردًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 8:19 صباحاً

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن أيام الشتاء 91 يومًا، وتنتهي المربعانية الأحد المقبل 2 رجب الموافق 14 يناير. وأضاف الحصيني، أن موسم الشبط 26 يومًا، ويكون أحيانًا أشد بردًا من المربعانية وينتهي 28 رجب 1445هـ الموافق 9 فبراير. ولفت في تغريدة على حسابه في "إكس" إلى أن العقرب الأولى والثانية من الشتاء مدتها 26 يومًا، وهما سعد الذابح وسعد بلع، وينتهيان في 26 شعبان 1445هـ الموافق 7 مارس. وتابع: تبرد الأجواء عند هبوب رياح قطبية أو سيبيرية وينتهي الشتاء فلكيًّا 10 رمضان 1445هـ الموافق 20 مارس، وأكثروا من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.

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