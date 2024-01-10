انت الان تتابع "الهلال" يقرر تمديد عقد "البليهي" لمدة عام إضافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 8:31 صباحاً

اتخذت إدارة نادي الهلال، قرارها النهائي بشأن تجديد عقد علي البليهي مدافع الفريق خلال الموسم الجديد؛ وفقًا لتقارير صحفية. وبحسب ما أفاد به الصحفي "عبدالله الحنيان" بحسابه الشخصي على منصة "إكس": "اتفق علي البليهي وإدارة ‎نادي الهلال، على تفعيل بند تمديد عقده لمدة عام إضافي". وكان عقد البليهي البالغ من العمر 34 عامًا، والذي كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، يشتمل على بند أفضلية التمديد لموسم آخر. وانضم علي البليهي لصفوف نادي الهلال في 2017، قادمًا من نادي الفتح الذي لعب له موسمين، كما يلعب في صفوف المنتخب السعودي منذ 2018.

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