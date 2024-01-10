تراند اليوم : شاهد.. اكتشاف نفق سري غريب في قلب نيويورك يشعل جدلا واسعا

صحيفة الخليج 365 : أثار عثور السلطات الأميركية على نفق غريب تحت أكثر شوارع ولاية نيويورك ازدحاما موصول بمعبد يهودي جدلا واسعا.

طائفة يهودية

وأعلنت السلطات الأميركية القبض على مجموعة من الرجال ينتمون إلى الطائفة اليهودية الحسيدية في نيويورك، يوم الاثنين الماضي، بعد اشتباكات مع رجال الأمن حاولوا ردم نفق غير قانوني تم حفره سرا بجانب معبد يهودي تاريخي، تم إغلاقه منذ ذلك الحين.

توسيع المعبد

وفي التحقيقات، تبين أن الرجال يهود ينتمون لحركة "حباد"، قاموا بحفر النفق بغرض توسيع المعبد دون أن إذن السلطات الأميركية، حتى تم اكتشافه.

​​​​​​اندلاع شجار

وحينما أقدمت القوات الأمنية إلى المعبد لتنفيذ الإجراء الذي اتخذته سلطات إنفاذ القانون، اندلع شجار مع أولئك الذين أنشأوا الممر وأرادوا بقاءه، ما فجّر حالة من الفوضى، أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة "الغارديان".