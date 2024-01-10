شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة محلية ودولية.. جدة تحتضن كونجرس الجراحة السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف عروس البحر جدة المؤتمر الخامس عشر للجمعية السعودية للجراحة العامة (كونجرس الجراحة 2024م) مطلع الأسبوع القادم الثالث عشر من شهر يناير للعام الحالي ولمدة خمس أيام. والذي سيتم عقده في فندق هيلتون بمشاركة أكثر من عشر جمعيات علمية محلية ودولية وبمشاركة اكثر من 60 متحدث ورؤساء جلسات.

أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجراحة العامة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، الدكتور أشرف مغربي، إلى تميز المؤتمر لهذا العام بوجود ورش عمل في مختلف التخصصات الجراحية ودورتين تدريب تعني بجراحات مناظير القولون المتقدمة وجراحة فتوق البطن المعقدة على هامش المؤتمر كما سيتم مناقشة الأمور القضائية والتأمين والتي تهم الجراحين الممارسين في المملكة العربية السعودية في مختلف التخصصات الطبية والجراحية.

وقال: "سيحظى نجاح هذا التجمع هو تقديم آخر ما توصل اليه العلم في طب الجراحة في مختلف التخصصات الجراحية بحضور ومشاركة نخبة متميزة من داخل وخارج المملكة من المتخصصين لافتا الى انه على هامش المؤتمر سيتم مناقشة تطورات عمل الجمعية السعودية للجراحة العامة".

وأعلن الدكتور يوسف العلاوي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العلمية، عن مسابقة علمية بين الأطباء المقيمين في مختلف مناطق المملكة لأول مره تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويصاحب الكونجرس الجراحي معرض للشركات الطبية المختلفة ومركز تدريب متخصص في جراحات المناظير المتقدمة والروبوت، كما سيتم مناقشة أكثر من خمسين ورقة علمية و ملصق بحثي في آخر ايام المؤتمر.