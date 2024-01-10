شكرا لقرائتكم خبر عن لتقليل الوقت.. 1000 سكوتر و7200 كم من الطرق لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض جناح وزارة النقل والخدمات اللوجستية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة أهم التقنيات التي قدمت خلال موسم حج العام الماضي 1444 هـ، والتي ساهمت في تسهيل أداء مناسك الحج على ضيوف الرحمن.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن من أبرز هذه التقنيات استخدام الاسكوتر الكهربائي، والذي ساهم في تقليل وقت ذهاب الحجاج من مشعر منى إلى المسجد الحرام بأكثر من 1000 اسكوتر بأنواعها المختلفة سواءً الثنائي والثلاثي والرباعي بحيث يخدم كبار السن.

صالح الزويد - اليوم

فيما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق، عبدالعزيز العتيبي، أن المملكة تستثمر في تقنيات حديثة لتحسين شبكة الطرق في منطقة مكة المكرمة، لخدمة ضيوف الرحمن ولتحقيق مستهدفات السعودية 2030 للوصول إلى 30 مليون معتمر.

وذكر أن المملكة تمتلك شبكة طرق تتجاوز ال 7200 كم في منطقة مكة المكرمة، تربط كافة ضيوف الرحمن في أنحاء المملكة. كما يتم إنشاء طريق جديد يربط مدينة جدة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مكة المكرمة بأربع مسارات، ويختصر المسافة إلى حوالي 35 دقيقة تم انجاز حوالي 50 كم من الطريق ويتبقى 12 كم وستشهد النور خلال الفترة القادمة.

عبدالعزيز العتيبي - اليوم

وتابع العتيبي أن المملكة تستخدم العديد من المعدات الحديثة والتقنيات المتقدمة سواء بعمليات المسح والتقييم وتمتلك أكبر اسطول على مستوى العالم لمسح الطرق بـ 18 معدة لخدمة ضيوف الرحمن، أو استخدام تقنية الدرونز تعمل على فحص وتقييم العقبات والجسور واختصار الوقت والجهد، وهناك العديد من التقنيات الحديثة التي تم استخدامها ومنها تقنية تبريد الطرق والتي استخدمت العام الماضي، وتهدف لعكس اشعة الشمس وتقليل درجات حرارة الطريق بحوالي 12 درجة مئوية،

وهناك تجربة خاصة بإعادة تدوير الاطارات لتكوين طبقة اسفلت مرنة تساعد على المشي بجودة عالية وتتم الان تنفيذ الدراسات والابحاث العلمية للتأكد من صلاحيتها.