بالصور: امرأة تعرض طلبات زوجها من أموالها الخاصة.. وتسأل: تشوفون طلبه طبيعي؟

عرضت سيدة متزوجة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبعض طلبات زوجها من أموالها الخاصة، واستفسرت عن مدى طبيعتها.

وفي إحدى الصور، طلب الزوج من زوجته أن تسدد فواتير الكهرباء، وتساءلت: “هل هذا الطلب طبيعي؟”.

وفي صورة أخرى، طلب منها أن تشتري له هدية ليقدمها لابنته بمناسبة تخرجها، ثم وعدها بالسداد عند استلام الراتب.

وعلقت الزوجة: “حتى لو رجع بالراتب، مستحيل لأنه ما كان بيعمل كده قبل كده”.

وفي صورة ثالثة، أبدى الزوج غضبه بعدما رفضت زوجته مساعدته عندما طلب منها مبلغ 50 ألف ريال.

وعلقت الزوجة ساخرة: “مدري ليه حاسه إنه بيتزوج علي وبفلوسي”.