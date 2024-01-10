شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتشفوا العشبة السحرية التي تحارب الكرش وتخلصكم من الوزن الزائد في ثلاثة أيام فقط! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت الفنانة المصرية مي كساب عن حل سحري لإنقاص الوزن وإزالة الكرش المترهل بدون ريجيم وقالت إنها استخدمت عشبة الطير والتي تساعد على كبح الشهية وتمكنت من التخلص من الكرش وفقدان وزنها الزائد خلال أسابيع قليلة.

عشبة الطير أو حشيشة القزاز نبات عشبي معمر صغير الحجم دائم الخضرة يفترش الأرض و لا يزيد طولها عن 15 سم لها سوق مغطاة بالشعر و أوراقها بيضاوية و أزهارها تشبه النجمة بيضاء اللون و هي تنمو في أوروبا و آسيا و تزرع اليوم في معظم أنحاء العالم.

وتستخدم عشبة الطير أو (Chickweed) كعلاج عشبي لإذابة الدهون الزائدة في منطقة البطن والفخذين. تؤخذ هذه العشبة مغلية لحرق الدهون بشكل فعال.

وتُعتبر عشبة الطير من أكثر الوصفات التي يتم إدخالها ضمن الحميات الغذائية من أجل التخسيس وتخفيف الوزن، وتكسير الدهون ضمن آلية فعالة وسريعة.

صنفت عشبة الطير على أنها من أفضل الاعشاب التي لها القدرة على انتاج زيوت تؤثر بصورة فعلية في عملية التنحيف وانقاص الوزن ,كما انها قادرة ايضا على القيام بعملية حرق الدهون بصورة غير ضارة او لها اي اثار جانبية.

تتميز عشبة "الطير" باحتوائها على مضادات للأكسدة وبعض من المواد الكميائية النباتية والتي تنجح في تقليل الاجهاد التأكسدي وتقاوم الالتهابات والتي تكون سبب في كثير من الأمراض.



ينصح خلط عشبة الطير بجذور ”الأرقطيون” للمحافظة على توازن الزيوت والدهون في الجسم، ذلك أن عشب الطير يعمل على تكسير الدهون بينما تعمل خلاصة جذور الارقطيون على إخراج هذه الدهون من الجسم. ويمكن تناوله مثل الشاي ويساعد ذلك على تثبيط الشهية ومعالجة عسر الهضم وبالتالي إنقاص الوزن.

يُذكر أن مي كساب تشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "العتاولة" مع الفنانين: أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف هشام هلال.