شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف مستفيد من العيادات الافتراضية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني خدماته الطبية لـ «35,464» مراجعاً من خلال العيادات الافتراضية عن بعد عبر تطبيق“صحتي”، وذلك خلال عام 2023م.

وتهدف العيادات الافتراضية إلى تقليل معدل زيارات الحالات التي لا تستدعي الحضور إلى المستشفى، ومنع فرص إلتقاط العدوى، وأيضاً تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الإلكترونية الحديثة لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متكاملة عن بُعد، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمة الطبية.

وتعمل العيادات الافتراضية (82 عيادة) أسبوعياً، واتاحت للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة بكل يسر وسهولة بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية الإشعاعية والمخبرية بالإضافة إلى صرف الأدوية أو إعادة صرفها من خلال العيادات الاستشارية.

وشملت العيادات الاستشارية: (أمراض القلب، والجلدية، وأمراض الدم، والباطنة والكلى والنفسية)، إضافةً إلى عيادة الأسنان وعيادة مكافحة التدخين وعيادات الاستشارات الدوائية وعيادة التغذية والامراض المزمنة والطب المنزلي وعيادات العلاج الطبيعي والاخصائيين النفسيين والتثقيف الصحي كصحة الفم والاسنان وتثقيف السكري والرضاعة وتثقيف الامراض المزمنة.

وأتاحت العيادات الافتراضية التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد الطبي المحدد لكل مريض والمرسلة لهم عبر الرسائل النصية، عن بُعد عبر ”اتصال صوتي أو صوتي ومرئي“، والذي يقوم به الطبيب المعالج بالاطمئنان على صحة المرضى ومعرفة الحالة الطبية لهم وتوجيههم لتلقي الخدمة المناسبة في المكان المناسب أو طلب الخدمات الطبية الأخرى، ومن ثم متابعة المريض مرة أخرى عن طريق إعطاء مواعيد متابعة في العيادات الافتراضية وتقديم العلاج اللازم له عند الحاجة والإجابة عن كافة استفساراته.