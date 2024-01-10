السعودية | رئيس الديوان العام للمحاسبة ‏يستقبل نظيره الأردني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم، معالي رئيس ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور راضي بن موسى الحمادين، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.

‏وأشار معالي الدكتور العنقري إلى أهمية هذه الزيارة والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة، وديوان المحاسبة في الأردن، وذلك في مجال تبادل الخبرات والرفع من مستوى كفاءة الأداء وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين.

من جهته عبّر الدكتور راضي الحمادين عن سعادته بزيارة المملكة، وحرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين في مجالات العمل المشتركة.

عقب ذلك، عقد الجانبان اجتماعاً بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، كما تم إطلاع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والالتزام والرقابة على الأداء.