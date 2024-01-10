انت الان تتابع جاءت لنقل الجرحى فوقعت الكارثة.. شاهد ما حدث لمروحية بالبرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف فيديو مروع عن اللحظة التي سقطت فيها مروحية تابعة للشرطة البرازيلية، بعد ثوانٍ من إقلاعها وهي تنقل سائقًا مصابًا من موقع حادث مروري على أحد الطرق.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الاثنين في ولاية ميناس جيرايس جنوبي شرق البرازيل، وذلك عقب استجابة شرطة الطرق السريعة لحادث مروري شمل مقطورتي جرارين وثلاث شاحنات، مما أدى إلى إصابة أحد السائقين بجروح.

وأظهرت لقطات بالهاتف سجّلها أحد السكان المروحية وهي تُقلع من موقع الحادث على الطريق، لكنها لم تواصل ارتفاعها، حيث حلقت لمسافة 50 مترًا فقط بالقرب من أسطح المنازل، وكادت أن تصطدم بمنزل، وبعدها خرجت المروحية عن السيطرة قبل أن تختفي من المشهد، فيما نسمع صراخ امرأة في موقع التصوير.

وفي مقطع فيديو آخر سجلته كاميرا مثبتة على سيارة، ظهرت المروحية وهي تسقط على أرض الطريق بعنف على بعد عدة أمتار خلف السيارة، بينما يصطدم ذيلها بسور أحد المنازل.

وقال قائد شرطة الطرق السريعة الفيدرالية أوريليو ليل، الذي كان على متن الطائرة: إن الحادث وقع بعد أن فقدت مروحة الهليكوبتر القدرة على الدوران بالسرعة المطلوبة.

ونقل موقع "جي 1" الإخباري البرازيلي، عن "ليل" قوله: "كنا ستة أشخاص على متن المروحية، والجميع خرج بخير والحمد لله، كان هذا المكان أفضل موقع ممكن (لهبوط المروحية) بعد أن فقدت القدرة على الدوران، ولسوء الحظ، ضرب الذيل سياج أحد المنازل".

ولاحقًا، قد تم نقل سائق الشاحنة المصاب إلى المستشفى في سيارة إسعاف.