شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات جامعة الأميرة نورة يحصدن 4 جوائز في الملتقى العلمي لدول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، 4» جوائز في الملتقى العلمي والثقافي الرابع للطالبات بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته جامعة السلطان قابوس، بمشاركة عدد من الجامعات الخليجية.

وفازت الطالبة أميرة القباع، بالمركز الأول في مسابقة الابتكارات العلمية والتقنية "الذكاء الاصطناعي، عن مشروع الابتكار الذي قدمته تحت عنوان «Enhancing Stuttering Therapy with Innovative Bracelet Technology Using Artificial Intelligence «. كما فازت الطالبة غدي العمري، بالمركز الأول في مسابقة الفنون التشكيلية عن لوحتها «تراث جنوبي». فيما نال فريق مناظرات جامعة الأميرة نورة المركز الثاني في مسابقة المناظرات، وتُوجَت الطالبة رفا السلطان بأفضل متحدث رابع في المسابقة.

وهدف الملتقى إلى تعزيز قنوات التواصل بين طالبات الجامعات الخليجية، وتوفير الفرص لهن لاستكشاف المعرفة في مختلف القضايا العلمية والثقافية، وإبراز المواهب الإبداعية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الملتقى ومحاوره، إضافة إلى تمكين المهارات القيادية لدى الطالبات، بما يسهم في تعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية.

وشاركت جامعة الأميرة نورة من خلال «14» طالبة، ساهمن في فعاليات الملتقى على مدى ثلاثة أيام، بما تضمنه من مسابقات فنية، وثقافية، وعلمية، ودينية، ومناظرات، وجولات ميدانية إلى أبرز المعالم السياحية والثقافية لمحافظة مسقط.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2025، من خلال بناء جسور التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي، وقيادة التأثير المعرفي والمجتمعي، ودعم الدور الريادي لطالباتها في ترسيخ الإرث الثقافي، إضافة إلى دعم مشاركتهن في منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال.