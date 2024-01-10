شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطوير التعاون مع نائب المستشار الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب المستشار الاتحادي الألماني للاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها لاسيما في المجالات الاقتصادية وحماية المناخ، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.