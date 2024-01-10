شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| تشمل 3 مراصد وقناة تلفزيونية.. تجهيزات "الأرصاد" لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض مسؤول المعارض والتوعية في المركز الوطني للأرصاد عبد الله يماني، خلال حديثه لـ ”اليوم“، ما يقدمه المركز في موسم الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن، والتي تتطور عاماً بعد عام.

وأبان يماني أن المركز يمتلك 3 مراصد في المشاعر المقدسة، تقع في منى وعرفة ومزدلفة، تعمل على مدار 24 ساعة لرصد درجات الحرارة والرياح والأمطار، ويتم تحديث البيانات على مدار ال24 ساعة في مشاعر المقدسة.

قناة تليفزيونية لأخبار الطقس على مدار الساعة

وأضاف أن الأرصاد قدمت قناة تلفزيونية للأرصاد، توضح الطقس على مدار الساعة في المشاعر، وتوعية حجاج بيت الله الحرام بطرق الوقاية من أشعة الشمس.

وأوضح يماني أن المركز يقدم خدماته للحج والعمرة من خلال جناحه في معرض خدمات الحج والعمرة، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ويستمر لمدة 4 أيام، خلال الفترة من 8 - 11 يناير في جدة.

وأشار إلى أن المركز يعرض في جناحه كافة خدماته التي يقدمها للحجاج والمعتمرين، من خلال شاشات عرض وتطبيقات إلكترونية، كما يوفر المركز خبراء في مجال الأرصاد الجوية، للإجابة على استفسارات الزوار.

وأكد يماني أن المركز يحرص على تقديم أفضل الخدمات للحج والعمرة، من خلال رصد الطقس وتقديم التوعية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، لضمان سلامتهم وراحتهم.