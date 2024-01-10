شكرا لقرائتكم خبر عن مع التقلبات الجوية.. 3 طرق طبيعية لتعزيز المناعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعمل التقلبات الجوية المستمرة على سرعة انتشار الفيروسات والأمراض التي تصيب العديد من الأشخاص، ولذلك من الأفضل تقوية مناعة الجسم لتعمل على مهاجمة الفيروسات بشكل جيد. وإليكم طرق طبيعية لتقوية المناعة اهتم بتناول الاغذية التالية ⁩مصادر فيتامين C

الكرز // الفلفل // الزعتر البري // البقدونس // اللفت // كيوي // بروكلي // الليمون // الفريز // البرتقال // // الجوافة // الكريب فروت // المنجا // الطماطم // الاناناس مصادر الزنك لحم البقر // العدس // الفول // الحمص // منتجات الالبان // البيض // الحبوب الكاملة // الفاصوليا الخضراء // البطاطا // الشوكولا الداكنة // بذور القرع // المكسرات // اللفت بالإضافة إلى العسل

فيتامين سي والزنك لهم دور مساهم قوي في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي .. و سرعة التعافي .. والتخفيف من الأعراض. ويمكنك تناول مكمل غذائي ( فيتامين سي + زنك ) ان كنت تشعر انك بحاجة له، علينا ان نعتمد على تحسين جودة النظام الغذائي اليومي .. وليس فقط التوجه للاغذية المفيدة خلال فقط فترة المرض.



المصدر boldsky

كانت هذه تفاصيل خبر مع التقلبات الجوية.. 3 طرق طبيعية لتعزيز المناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.