"اعتدال": "التسيب الفكري" هو اللحظة الصامتة التي تسبق الفوضى بمختلف أشكالها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 1:00 مساءً

عرّف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف "اعتدال"، مصطلح "التسيب الفكري" بأنه اللحظة الصامتة التي تسبق في الغالب حالات الفوضى بمختلف أشكالها. وأوضح المركز أن أي أيديولوجيا تجعل الوطن مسألة ثانوية، ما هي إلا خروج مخادع عن الولاء الوطني، وتهديد للثوابت، ولا مجال للسماح لنمو أو تضخّم أي أفكار متطرفة؛ لأنها جذر كل الشرور والآفات. وبدوره، يسعى مركز اعتدال لرصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة. وفي أكتوبر الماضي، أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) عبر مواصلة جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية للتنظيمات المتطرفة، بإزالتهما 10.565.178 مليون محتوى متطرف وإغلاق 2069 قناة استخدمت في نشر وترويج المحتويات المتطرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023م. وتعود المحتويات والقنوات المتطرفة المرصودة والمُزالة والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش - هيئة تحرير الشام - القاعدة)، حيث تصدّر تنظيم "داعش" الإرهابي في نشره 4.621.916 مليون محتوى متطرف عبر 997 قناة، فيما تلته "هيئة تحرير الشام" الإرهابية بنشر 3.888.863 مليون محتوى في 503 قنوات، فيما تذيل تنظيم "القاعدة" الإرهابي القائمة في عدد المنشورات بـ 2.054.399 مليون محتوى عبر 569 قناة.

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