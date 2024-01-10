شكرا لقرائتكم خبر عن كدانة لـ"اليوم": مشروع سكني بسعة 26 ألف حاج يدخل حيز الخدمة هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض جناح كدانة خلال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة أبرز مشاريع قيد التطوير والتي سترى النور في حج هذا العام، والتي من بينها تطوير الخيام في مناطق مرتفعات منى، تطوير وتحسين 70 مجمع لدورات المياه، بالإضافة إلى مشروع تنظيم حدود المشاعر للارتقاء بالخدمات المقدمة.

إثراء تجربة الحجاج

بينت ممثلة كدانة في جناحها بمؤتمر ومعرض وزارة الحج، مرام الوافي، أن الشركة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، وبينت أن تواجدهم اليوم في المؤتمر لاستعراض المشاريع التطويرية والقادمة في حج 1445 هـ، مشروع 38 من المشاريع قيد التطوير، والتي سترى النور بإذن الله في حج 1445 هـ في منطقة منى، صمم لتجويد الخدمات وتحسينها وإثراء تجربة الحاج بمساحة 33 ألف م مربع والمساحة البنائية 145 ألف متر مربع بعدد 4 طوابق وبسعة 26 ألف حاج.

قال أيمن الشريف من قسم التواصل المؤسسي والإعلام في كدانة، أن من الخدمات التي تعرض في الجناح شاشة تفاعلية، توضح المشاريع التنفيذية للمشاعر المقدسة هذا العام، مقسمة مابين المواقع التاريخية والمساجد والخدمات والمساكن بالأرقام والإحصاءات ونسب الإنجاز من بينها تطوير الخيام في مناطق مرتفعات منى، وتطوير وتحسين 70 مجمع لدورات المياه إنشاء 10 مباني سكنية متعددة الطوابق.

وبين الشريف أن مشروع إعادة تعريف وتنظيم الحدود لحمى المشاعر المقدسة، بوضع علامات حول المشاعر، والهدف منه تأكيد الحدود الشرعية للمشاعر المقدسة الثلاثة منى ومزدلفة وعرفة، بما يكفل الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصديه، وستكون العلامة المساحية عبارة عن مكعب خرساني، كما سيتم نشر نقاط تحكم مرجعية يتم تثبيتها في مواقع مختارة عليها قطع نحاسية توضح البيانات ذات المدلولات المساحية، والتي سيتم الاستفادة منها بالاسترشاد وربط الإحداثيات الرقمية للأراضي والمنشآت.