انت الان تتابع لأوّل مرة في تاريخه.. انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان خلال 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 2:02 مساءً

انتُخب المغرب، اليوم "الأربعاء"، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، بعد تصويت جرى في جنيف. وذكرت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، أن انتخاب المغرب لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعدُّ اعترافًا من قبل المجتمع الدولي برؤية الملك محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وحصل المغرب على "30" صوتًا من مجموع أعضاء المجلس الـ"47"، فيما حصلت جنوب أفريقيا على "17" صوتًا؛ وفقًا لـ"فرانس برس". ومجلس حقوق الإنسان هو: هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، يتألّف من "47" دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم. ويمتلك المجلسُ صلاحيةَ مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان، التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

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