ضمن 33 حكمًا رئيسيًا في البطولة.. 6 حكام سعوديين ضمن قائمة حكام كأس آسيا 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 2:08 مساءً

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 6 حكام سعوديين ضمن قائمة الحكام الذين يديرون مباريات كأس آسيا 2023، بواقع حكمين رئيسيين وهما: خالد الطريس ومحمد الهويش، ضمن 33 حكمًا رئيسيًا في البطولة. وضمّ الاتحاد الآسيوي أيضًا حكمين سعوديين مساعدين وهما: خلف الشمري، ياسر السلطان، بالإضافة إلى حكم رئيسي في قائمة الانتظار وهو ماجد الشمراني، وحكم مساعد في قائمة الانتظار أيضًا وهو محمد العبكري. وضمت قائمة الخبراء الفنيين لبطولة كأس آسيا 2023 الخبير السعودي أحمد الطريفي، الذي تواجد في قائمة ضمت 10 خبراء فنيين من مختلف الدول الآسيوية. وتم اختيار الحكم الإيراني علي رضا فغاني لإدارة مباراة المجموعة الأولى التي تجمع بين قطر حاملة اللقب ولبنان، وهو يعتبر من الحكام البارزين في قارة آسيا. ويساعد "فغاني" في إدارة هذه المباراة، الحكمين الأستراليين انتون شكيتينين وآشلي بيكهام، في حين سيكون الثنائي كو هيونغ-جين ويون جاي-يول من جمهورية كوريا كحكم رابع وحكم احتياط على التوالي. وتم اختيار الأسترالي إيفان شون روبرت كحكم فيديو مساعد، وستكون الأسترالية كايت جاسويتز أول حكمة تشارك في مباراة بكأس آسيا عندما تتولى مهام مساعد حكم الفيديو.

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