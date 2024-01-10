إضافة العلاوة السنوية للمعلمين من خلال نظام "فارس"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 2:10 مساءً

أضاف نظامُ "فارس"، الخاص بشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بوزارة التعليم؛ العلاوةَ السنوية لعام 2024 إلى تعريف الرواتب. ويتيح النظامُ الاستعلامَ عن العلاوة من خلال حساب شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وذلك عبر الدخول إلى "الخدمة الذاتية للموظف، ثم الرواتب والبدلات، تعريف الراتب". وسيتمّ صرف العلاوة السنوية مع راتب شهر يناير الحالي.

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