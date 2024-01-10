الأولمبي السعودي يواجه نظيرَه القطري "وديًّا"

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محمد بن مسعود - الدمام - يواجه المنتخبُ السعودي الأولمبي لكرة القدم نظيرَه القطري وديًّا، وذلك يوم 14 يناير الجاري ضمن تحضيراته لكأس آسيا.

ويستعدُّ الأخضر الأولمبي للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها قطر في شهر أبريل المقبل.

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