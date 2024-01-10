انت الان تتابع مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار يدين إعاقة الحوثيين لحرية الملاحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 3:07 مساءً

يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم "الأربعاء"، على قرار إدانة يدعو إلى وقْفٍ فوري للهجمات التي تشنُّها الحوثيون في اليمن على سفن الشحن والناقلات التجارية في البحر الأحمر. وورد في نصّ مشروع القرار الذي تقدّمت به الولايات المتحدة، أنّ "أكثر من 20 هجومًا للحوثيين أعاق التجارة العالمية، وقوّض حقوق الملاحة وحريتها، إلى جانب السلام الإقليمي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وسيطلب القرارُ الإفراجَ الفوري عن سفينة "غالاكسي" للشحن، وهي أول سفينة احتجزها الحوثيون يوم 19 أكتوبر "تشرين الثاني"؛ لارتباطها بشركة إسرائيلية، بحسب الحوثيين. وأجبرت هجماتُ الحوثيين العديدَ من شركات الشحن على أن تتخلّى عن تلك الطريق، وتستبدله برأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية، الذي يعد أطول مسافة وأكثر كلفة.

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